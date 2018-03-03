هل يطرد ترامب إيفانكا وكوشنير من البيت الأبيض؟

رام الله - دنيا الوطن

يعتقد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أنه يتوجب على ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر مغادرة البيت الأبيض، لكنه لم يعلن هذا الخبر عليهما بعد.



ووفق صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، فإن بعض مساعدي ترامب، ليسوا راضين عن أن إيفانكا وزوجها احتفظا بمناصب في الإدارة، على الرغم من أن الرئيس يقول أحياناً إنه لا ينبغي لهما أن يبدآ العمل هناك وينبغي أن يغادرا البيت الأبيض.



ووفقاً لمساعدين آخرين، طلب ترامب نفسه من الزوجين البقاء، ولكن في الوقت نفسه استفسر من رئيس موظفيه، جون كيلي، عن كيفية طردهما.