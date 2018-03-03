البيت الأبيض: ترامب لن يتسامح مع الأسد

البيت الأبيض: ترامب لن يتسامح مع الأسد
الرئيس السوري بشار الاسد
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوا سوريا، وروسيا، وإيران لتطبيق التسوية على كافة الأراضي السورية.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد جاء فيه: "المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي اتفقوا مع ترامب على أنه ينبغي على السلطات السورية، وكل من روسيا وإيران الداعمتين له، تنفيذ القرار الأممي رقم 2401 على الفور وبشكل كامل، والذي يدعو لوقف إطلاق النار على كافة أراضي سوريا".

وشدد البيان على تأكيد "الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة، لن تتسامح مع ما يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد".

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