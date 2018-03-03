الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله
توضيحية
خاص دنيا الوطن
عثرت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم السبت، على جثة شاب فلسطيني ملقاة قرب أحد الفنادق بمدينة رام الله.

بدوره، أكد المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الشرطة أُبلغت عن وجود جثة لشاب، بالقرب من أحد الفنادق في مدينة رام الله.

وأشار ارزيقات إلى أنه على الفور، تم تحريك قوة من الشرطة والمباحث العامة إلى المكان، حيث تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي.

وأوضح، أنه جاري الكشف على الجثة، وهي تعود لشاب يتراوح عمره ما بين 22 إلى 25 عاماً، كما جاري التحقيق لمعرفة أسباب وجود جثته في المكان بهذه الطريقة.

أخبار ذات صلة

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

عربي

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟