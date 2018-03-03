الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

خاص دنيا الوطن

عثرت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم السبت، على جثة شاب فلسطيني ملقاة قرب أحد الفنادق بمدينة رام الله.



بدوره، أكد المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الشرطة أُبلغت عن وجود جثة لشاب، بالقرب من أحد الفنادق في مدينة رام الله.



وأشار ارزيقات إلى أنه على الفور، تم تحريك قوة من الشرطة والمباحث العامة إلى المكان، حيث تم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي.



وأوضح، أنه جاري الكشف على الجثة، وهي تعود لشاب يتراوح عمره ما بين 22 إلى 25 عاماً، كما جاري التحقيق لمعرفة أسباب وجود جثته في المكان بهذه الطريقة.