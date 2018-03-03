ثوري فتح يناقش من ينوب عن الرئيس عباس حال "غيابه القهري"

ثوري فتح يناقش من ينوب عن الرئيس عباس حال "غيابه القهري"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن" من مصدر خاص في مدينة رام الله، فحوى التعديلات التي يجري نقاشها في اجتماع المجلس الثوري لحركة (فتح)، والذي بدأ دورته الاعتيادية أول أمس الخميس.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه: إن المجلس الثوري، يناقش تعديلات مقترحة على النظام الداخلي لحركة فتح، أبرزها: ما يتعلق بمهام نائب رئيس الحركة.

وأضاف المصدر: "يشمل التعديل قيام نائب الرئيس بمهام رئيس حركة فتح لمدة ثلاثة أشهر في حال الغياب القهري للرئيس، بحيث يقوم خلال تلك الأشهر، بالإعداد لعقد المؤتمر الحركي العام، الذي يختار الهيئة القيادية الجديدة للحركة".

وأوضح المصدر، أن المجلس الثوري يناقش أيضاً ملف الشبيبة الفتحاوية، والذي جرى البحث في أن يكون مفوضية مستقلة أو جزءاً من مفوضية التعبئة والتنظيم، مرجحاً أن يتم شملها ضمن مفوضيات التعبئة والتنظيم.

يذكر، أن المجلس الثوري لحركة (فتح) عقد دورته الاعتيادية أول أمس الخميس، حيث سيجري مناقشة تعديلات على النظام الداخلي لحركة فتح، كما ألقى الرئيس عباس خطاباً في افتتاحيته.

في حين زعمت صحيفة (معاريف) العبرية، أنه وللمرة الأولى طلب الرئيس محمود عباس، عدم بث خطابه في المجلس الثوري على الهواء مباشرة.

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