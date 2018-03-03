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شؤون فلسطينية
فيديو: بعد اقتحام الاحتلال.. اندلاع حريق في صالون للسيدات ببلدة العيساوية
2018-03-03
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق في صالون للسيدات فجر اليوم السبت، ببلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس.
جاء ذلك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، حيث تخلل ذلك إطلاق قنابل الصوت بكثافة.
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