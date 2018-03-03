فيديو: بعد اقتحام الاحتلال.. اندلاع حريق في صالون للسيدات ببلدة العيساوية

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق في صالون للسيدات فجر اليوم السبت، ببلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس.جاء ذلك، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة، حيث تخلل ذلك إطلاق قنابل الصوت بكثافة.