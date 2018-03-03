كيف انتحر شاب فلسطيني بغزة؟ وما هي الأسباب؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أقدم مواطن على الانتحار مساء أمس الجمعة، بعدما شنق نفسه داخل منزله بمنطقة القرم شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وفي التفاصيل، أفاد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن المواطن (ج، م)، (32 عاما) أقدم على شنق نفسه باستخدام "كابل كهرباء" داخل منزله في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.



وقال البطنيجي: "الشاب أعزب يسكن مع أهله في شقة بالإيجار ببرج أبو عيدة شرق جباليا البلد، ويعمل في أحد محلات بيع الذهب".



وأضاف: "الشاب انطوائي ليس له مشاكل، ووالده متزوج من سيدة أخرى، حيث أقدم على شنق نفسه بكابل كهرباء داخل مطبخ المنزل من خلال صعوده على كرسي وربط الكابل ببرغي في السقف".



وتابع البطنيجي بقوله: "لم يكن في المنزل سواه، حيث كانت عائلته في زيارة الى بيت خطيب أخته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".



وحول سبب انتحاره، أرجع المتحدث باسم الشرطة ذلك إلى الوضع الاقتصادي والمادي الصعب الذي يمر به، نافياً في الوقت ذاته وجود شبهة جنائية في الحادثة.