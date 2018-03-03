كيف انتحر شاب فلسطيني بغزة؟ وما هي الأسباب؟

كيف انتحر شاب فلسطيني بغزة؟ وما هي الأسباب؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أقدم مواطن على الانتحار مساء أمس الجمعة، بعدما شنق نفسه داخل منزله بمنطقة القرم شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أفاد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن المواطن (ج، م)، (32 عاما) أقدم على شنق نفسه باستخدام "كابل كهرباء" داخل منزله في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقال البطنيجي: "الشاب أعزب يسكن مع أهله في شقة بالإيجار ببرج أبو عيدة شرق جباليا البلد، ويعمل في أحد محلات بيع الذهب".

وأضاف: "الشاب انطوائي ليس له مشاكل، ووالده متزوج من سيدة أخرى، حيث أقدم على شنق نفسه بكابل كهرباء داخل مطبخ المنزل من خلال صعوده على كرسي وربط الكابل ببرغي في السقف".

وتابع البطنيجي بقوله: "لم يكن في المنزل سواه، حيث كانت عائلته في زيارة الى بيت خطيب أخته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وحول سبب انتحاره، أرجع المتحدث باسم الشرطة ذلك إلى الوضع الاقتصادي والمادي الصعب الذي يمر به، نافياً في الوقت ذاته وجود شبهة جنائية في الحادثة.

أخبار ذات صلة

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

عربي

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟