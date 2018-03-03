السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-12 22-13 24-14 بيت لحم 20-12 22-13 24-14 رام الله والبيرة 19-11 21-12 23-13 طولكرم 24-13 26-14 28-15 نابلس 21-12 23-13 25-14 قلقيلية 24-13 26-14 28-15 جنين 24-12 26-13 28-14 سلفيت 20-12 22-13 24-14 طوباس 24-12 26-13 28-14 روابي 21-12 23-13 25-14 الخليل 20-11 22-12 24-13 غزه 22-14 23-15 25-16 أريحا 27-15 28-16 30-17 خانيونس 22-14 23-15 25-16 الأغوار الشمالية 25-13 26-14 28-15 رفح 23-13 24-14 26-15 والله تعالى أعلم

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/03/04: يكون الجو غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/03/05: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.