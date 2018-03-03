السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2018/03/04: يكون الجو غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/05: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 20-12 22-13 24-14 بيت لحم 20-12 22-13 24-14
رام الله والبيرة 19-11 21-12 23-13 طولكرم 24-13 26-14 28-15
نابلس 21-12 23-13 25-14 قلقيلية 24-13 26-14 28-15
جنين 24-12 26-13 28-14 سلفيت 20-12 22-13 24-14
طوباس 24-12 26-13 28-14 روابي 21-12 23-13 25-14
الخليل 20-11 22-12 24-13 غزه 22-14 23-15 25-16
أريحا 27-15 28-16 30-17 خانيونس 22-14 23-15 25-16
الأغوار الشمالية 25-13 26-14 28-15 رفح 23-13 24-14 26-15
والله تعالى أعلم

أخبار ذات صلة

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

إحصائية: 8 شهداء و420 أسيراً في شهر شباط

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

تَعرّف على جدول توزيع الكهرباء بغزة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

صحيفة: ملفا الموظفين وسلاح المقاومة يقللان فرص إحياء المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

عربي

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟