مصرع طفل في حادث دهس غرب الخليل

مصرع طفل في حادث دهس غرب الخليل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل محمد سالم ذياب طميزي (11 عاماً) من بلدة إذنا غرب مدينة الخليل مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، جراء حادث دهس بالقرب من معبر ترقوميا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن الطفل طميزي أُدخل للمشفى الأهلي بالخليل، وهو يعاني من إصابات وصفت بالخطيرة، نتيجة تعرضه للدهس من قبل مركبة غير قانونية، أثناء وجوده بالقرب من معبر ترقوميا غرب الخليل.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة، ألقت القبض على السائق وأوقفته لحين استكمال الإجراءات، كما تم التحفظ على المركبة وإبلاغ النيابة العامة.

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