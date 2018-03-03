الوفد الأمني المصري يجتمع بممثلي العشائر في غزة





ووضع الوفد المصري الحضور في صورة التحركات المصرية؛لتعزيز المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.



وعقد الوفد المصري عدة لقاءات واجتماعات في قطاع غزة خلال الأيام الماضية؛ للعمل على إنجاح وتحقيق المصالحة العالقة منذ 11 عاماً.







رام الله - دنيا الوطنالتقى مساء الجمعة، الوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، برؤساء العشائر والقبائل الفلسطينية في قطاع غزة.