روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز المصالحة الروسي، اليوم الجمعة، أن المسلحين في سوريا أطلقوا 28 قذيفة واستهدفوا المركز، لافتاً إلى أن المسلحين يستعدون لاعتداءات في الغوطة الشرقية بمواد سامة.

وأوضح المركز، وفق ما أوردت وكالة سبوتنك للأنباء، أن الوضع في منطقة الممر الإنساني في الغوطة الشرقية ما زال متوترا والطريق إليه يتعرض لنيران القناصين.

وشدد على أن المسلحين  قصفوا أحياء دمشق للمرة الـ11 وأطلقوا 28 قذيفة، سقطت بعضها على مقر مركز المصالحة، حيث قال رئيس مركز المصالحة اللواء يوري يفتوشينكو: "المسلحون قاموا بقصف أحياء دمشق السكنية وضواحيها، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهناك أضرارا وضحايا في صفوف المدنيين".

وأوضح رئيس المركز: "الوضع في منطقة الممر الإنساني متوتر، إذ تتعرض الطرقات المؤدية إليه لإطلاق نار من قبل القناصين منذ ليلة أمس".

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