فيديو: مبارك يكشف أسرار الإطاحة به ودور واشنطن بثورة يناير

فيديو: مبارك يكشف أسرار الإطاحة به ودور واشنطن بثورة يناير
الرئيس المصري الأسبق - محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحة (أنا آسف يا ريس) على موقع فيسبوك، مقطعاً صوتياً منسوباً للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كشف فيه أسرار عن علاقة الولايات المتحدة بثورة الشباب المصري في كانون ثاني/يناير 2011، وسناريو الإصاحة به.

وقال مبارك، وفق المقطع الصوتي: "الأمريكان كانوا يعملون على ثورة يناير منذ عام 2005، وأنا كنت أشعر بذلك، لذا كنا في اجتماع في أيلول/سبتمبر2010 وقلت إن الأمريكان وضعوا صوابعهم في الشق مني لأني أرفض أن أتنازل لهم عن قاعدة أو ميناء أو اتصالات أو أي شيء ويرغبون في إزاحتي بأي ثمن".

وأضاف: "كنت أشعر منذ عام 2005 برغبة الأمريكان في إزاحتي، وهم عملوا على إزاحتي منذ ذلك الوقت، وقلت لهم على العموم أنا في عام 2011 سأسلم الحكم ولن أورث الحكم لابني، والأمريكان كاذبون وهم من أطلقوا إشاعة التوريث دي والناس صدقتهم".

واستطرد: "قلت لهم يا جماعة إحنا نظامنا جمهوري ومفيش فايدة لكن الآلة الإعلامية الأمريكية أقوى".

فيديو: التسجيل الصوتي للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك
 

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