قصر أمير سعودي معروض للبيع بسعر خيالي

قصر أمير سعودي معروض للبيع بسعر خيالي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (وول ستريت جورنال)، الأمريكية، إن قصراً مملوكاً لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في لوس أنجلوس معروض للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.

ويقع قصر الأمير الراحل في منطقة بيفرلي هيلز الراقية، التي يفضلها الأثرياء ونجوم هوليوود، وعلى مساحة 14 فداناً، ويضم مساحات خارجية ومتنزهات مزينة بالأشجار وملعب تنس ومسبح، بالإضافة إلى ملاحق للضيوف والعاملين.

وذكرت شركة العقارات، التي عرضت القصر للبيع، أنه ملاذ رائع لأي شخص يرغب في الابتعاد عن الأضواء، وهناك طريق مذهل للسيارات في نهايته يمكن الاستمتاع بمنظر المحيط على طول الطريق إلى جزيرة كاتالينا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مالك العقار هو شركة "كانيسا إنفستمنتس"، الكيان التجاري التابع للأمير السعودي الراحل، الذي توفي عام 2015، وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل، وفقاً لسجلات الملكية والإيداعات القانونية.

أخبار ذات صلة

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

البيت الأبيض: ترامب لن يتسامح مع الأسد

البيت الأبيض: ترامب لن يتسامح مع الأسد

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

فيديو: مبارك يكشف أسرار الإطاحة به ودور واشنطن بثورة يناير

فيديو: مبارك يكشف أسرار الإطاحة به ودور واشنطن بثورة يناير

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

حكومة اسرائيل تسعى لتشريع الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الرئيس يُعزي أمير الكويت بوفاة شقيقته

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ17

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

الشرطة: العثور على جثة شاب ملقاة قرب أحد الفنادق برام الله

عربي

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

الجيش التركي يسيطر على بلدة (راجو) بمنطقة عفرين السورية

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

أعداد السعوديين تتجاوز الـ 33 مليون نسمة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟