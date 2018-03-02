ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

رام الله - دنيا الوطن

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تمديد عدداً من العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، مدة عام آخر، حسبما أفاد البيت الأبيض.



وبناء على ما هو معلن، فإن الحديث يدور حول تمديد فترة التدابير التقييدية ضد الاتحاد الروسي، التي طبقتها الحكومة الأمريكية في السادس من آذار/مارس و 16 آذار/مارس و 20 آذار/مارس و 19 كانون أول/ديسمبر 2014، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



ووفقاً لترامب، توصل إلى استنتاج مفاده أن كل هذه العقوبات "يجب أن تظل سارية بعد 6 مارس 2018"، حيث ينص البيان الرئاسي أيضا على أنه يبقي التدابير التقييدية "لمدة عام واحد"