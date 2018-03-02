ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أنهى محققو الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في منزله الرسمي بمدينة القدس والذي استمر خمس ساعات متواصلة، وذلك في إطار التحقيق في تورطه في "الملف 4000"، فقط، حيث لم يحقق معه في قضية الغواصات "الملف 3000".

وقال نتنياهو، فور انتهاء التحقيق معه: "الآن أشعر أكثر أماناً من السابق، فلن يتمخض عن التحقيقات أي شيء  ضدي"، وفق ما أوردت القناة الـ (14) العبرية.

وقدم نتانياهو شكره لملايين الإسرائيليين الذين يقفون مع زوجته سارة، فيما تشير تقديرات القناة الإسرائيلية الثانية إلى أن الشرطة عرضت على نتنياهو وزوجته ذات المواد، ومن الممكن أن يكونا قد استمعا إلى تسجيلات جديدة جمعت خلال التحقيق. كما أن المحققين حاولوا الحصول على أجوبة منهما أو الاستماع إلى ادعاء أولي منهما حيال ما تم التوصل إليه خلال التحقيق.

يشار إلى أنه سبق أن وجهت انتقادات للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بسبب الفصل لمدة أيام بين التحقيق مع نتيناهو وبين التحقيق مع زوجته في "الملف 1000".

أخبار ذات صلة

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ما هي مهام &#34;وحدة الخوف&#34; الإسرائيلية في الكاميرون؟

ما هي مهام "وحدة الخوف" الإسرائيلية في الكاميرون؟

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

كم الوقت الذي استغرقه التحقيق مع نتنياهو وزوجته ؟

كم الوقت الذي استغرقه التحقيق مع نتنياهو وزوجته ؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

عربي

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟