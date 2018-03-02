ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

رام الله - دنيا الوطن

أنهى محققو الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في منزله الرسمي بمدينة القدس والذي استمر خمس ساعات متواصلة، وذلك في إطار التحقيق في تورطه في "الملف 4000"، فقط، حيث لم يحقق معه في قضية الغواصات "الملف 3000".



وقال نتنياهو، فور انتهاء التحقيق معه: "الآن أشعر أكثر أماناً من السابق، فلن يتمخض عن التحقيقات أي شيء ضدي"، وفق ما أوردت القناة الـ (14) العبرية.



وقدم نتانياهو شكره لملايين الإسرائيليين الذين يقفون مع زوجته سارة، فيما تشير تقديرات القناة الإسرائيلية الثانية إلى أن الشرطة عرضت على نتنياهو وزوجته ذات المواد، ومن الممكن أن يكونا قد استمعا إلى تسجيلات جديدة جمعت خلال التحقيق. كما أن المحققين حاولوا الحصول على أجوبة منهما أو الاستماع إلى ادعاء أولي منهما حيال ما تم التوصل إليه خلال التحقيق.



يشار إلى أنه سبق أن وجهت انتقادات للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بسبب الفصل لمدة أيام بين التحقيق مع نتيناهو وبين التحقيق مع زوجته في "الملف 1000".