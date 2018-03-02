الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي
الدكتور أحمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس قد أنهي الدور الأمريكي للوساطة في أي عملية سلام قادمة.

وأوضح الطيبي، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، أن الأميركيين هم بأنفسهم من أنهوا دورهم لأنهم تبنوا رواية الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي هم فقدوا القدرة على الاستمرار في هذا الدور.

وأضاف الطيبي،أن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو المقبل، محاولة منه لانقاذ صديقه نتنياهو من ورطة التحقيقات والتهم الموجه إليه.

وأشار إلى أن إمعان أميركا في التحيّز للاحتلال وتبني روايته يؤكد أن ما كان يقال عن صفقة القرن أصبح ليس زي صلة، ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض أي مشروع أو أي خطة، لأنها أصبحت طرفاً في الصراع وجزءاًَ من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وقال الطيبي: "نتوقع من القمة العربية والدول العربية أن تؤكد على أن القدس محتلة، وأنها عاصمة لدولة فلسطين وأن تتبني موقف القيادة الفلسطينية بأن الإدارة الأمريكية لايمكن لها بعد هذا السلوك وهذا التدهور أن تكون وحيدة في إدارتها لعملية المفاوضات أو القيام بدور الوساطة في عملية المفاوضات، ويجب أن يكون هناك تدخل دولي وعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص.

وبخصوص الدور الأوروبي قال الطيبي: "نريد للدور الأوروبي أن يكون أكثر فاعلية، وأكثر تأثيراً، وقد طلب الرئيس محمود عباس ذلك من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومن مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني ولكن ما من شك في أن أوروبا حتى الآن مازالت تتلكأ في رفع وتيرة تدخلها، ومازالت تحسب حساب الولايات المتحدة، ونحن نريد لها دوراً أكثر فاعلية لأنها أقل انحيازاًَ من الإدارة الأمريكية.

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