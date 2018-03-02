قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة، مؤكداً أن حركة تريد المصالحة من أجل المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وليس من موقع الضعف والاستجداء.



وأضاف المصري، خلال كلمته في مسيرة جماهيرية، دعت لها حركة حماس عقب صلاة الجمعة في بيت لاهيا شمال القطاع، أن حماس ستبقى حريصة على الوحدة والأمينة على القضية والحاملة لمشروع التحرير.



وأشار إلى أن أبلغ قرار لمواجهة ما يُسمى "صفقة القرن" هو استعادة الوحدة وصناعة المصالحة على قاعدة الثوابت"، لافتاً إلى أن قرار أمريكا نقل السفارة ضربة للأمة العربية والإسلامية وانحياز سافر للاحتلال ودليل على أنها كانت تمارس الدجل والتضليل.



وشدد على أنه "آن الأوان لقبر أوسلو ومشروع التسوية ووقف التنسيق والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، على حد قوله.