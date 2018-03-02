قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة
القيادي في حماس - مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري، إن المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة، مؤكداً أن حركة تريد المصالحة من أجل المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وليس من موقع الضعف والاستجداء.

وأضاف المصري، خلال كلمته في مسيرة جماهيرية، دعت لها حركة حماس عقب صلاة الجمعة في بيت لاهيا شمال القطاع، أن حماس ستبقى حريصة على الوحدة والأمينة على القضية والحاملة لمشروع التحرير.

وأشار إلى أن أبلغ قرار لمواجهة ما يُسمى "صفقة القرن" هو استعادة الوحدة وصناعة المصالحة على قاعدة الثوابت"، لافتاً إلى أن قرار أمريكا نقل السفارة ضربة للأمة العربية والإسلامية وانحياز سافر للاحتلال ودليل على أنها كانت تمارس الدجل والتضليل.

وشدد على أنه "آن الأوان لقبر أوسلو ومشروع التسوية ووقف التنسيق والتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي"، على حد قوله.

أخبار ذات صلة

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

عندما تنهش الشخصيات المشهورة براءة الأطفال

عندما تنهش الشخصيات المشهورة براءة الأطفال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

عربي

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

منوعات

صور: أحمد السقا لمي عز الدين &#34; هنقطع على بعض كدا&#34;

صور: أحمد السقا لمي عز الدين " هنقطع على بعض كدا"

&#34;الي مضروبة كف انا &#34;.. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

"الي مضروبة كف انا ".. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة &#34;شرين&#34; ام &#34;أنابيلا هلال&#34;؟

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة "شرين" ام "أنابيلا هلال"؟

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها