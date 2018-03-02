ما هي مهام "وحدة الخوف" الإسرائيلية في الكاميرون؟

ما هي مهام "وحدة الخوف" الإسرائيلية في الكاميرون؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (واللاه) العبري، اليوم الجمعة، تقريراً تحت عنوان "الوحدة الإسرائيلية" التي تحمي الطاغية الكاميروني بأي ثمن.

وقال الموقع، إن حاكم الكاميرون بول بيا واجه تمرد المقاطعات الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد، ومن أجل قمعها أرسل الوحدة التي أعدها ضابط معروف في الجيش الإسرائيلي، وتم تسليحها بأفضل الأسلحة الإسرائيلية، هذه الوحدة هي "شعبة التدخل السريع (بير)، والتي تخضع مباشرة للدكتاتور بول بيا، الذي تولى السلطة منذ عام 1982.

وقد أنشئت في عام 2001، ظاهرياً لمكافحة المنظمات الإجرامية، لكنها الآن تستخدم لقمع الشعب، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).

وأضاف: "الوحدة التي تغرس الخوف في قلوب المحليين، معروفة في وسائل الإعلام المحلية -بأنها "الوحدة الإسرائيلية". ليس فقط بسبب توثيق مقاتليها في الفيديو والصور المنشورة في وسائل الإعلام لأنها مسلحة بأسلحة "زرقاء وبيضاء-إسرائيلية"، مثل بندقية غاليلو، تافور، آيس ونجف، ولكن لأنها أيضاً كانت تحت قيادة ضابط في الجيش الإسرائيلي سابقاً، ليس مجرد ضابط -العقيد آفي سيفان، كان واحداً من قادة وحدة دوفديفان، عمل سيفان كملحق للجيش الإسرائيلي في الكاميرون، وبعد أن أنهي منصبه، أصبح مستشار للرئيس وقام بتدريب الوحدة حتى قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في البلاد في عام 2010".

ووفقا لتقارير محلية، فإن الوحدة لا تزال تقاد من قبل ضابط إسرائيلي، ولكن هويته غير معروفة، حيث أن الكاميرون ليست أول بلد في أفريقيا (جنوب السودان وأوغندا ورواندا) أو في مكان آخر (ميانمار) تحظى بالمساعدة العسكرية الإسرائيلية على الرغم من الأدلة الدامغة على انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات الدولية في بعض الحالات المفروضة عليها.

أخبار ذات صلة

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

كم الوقت الذي استغرقه التحقيق مع نتنياهو وزوجته ؟

كم الوقت الذي استغرقه التحقيق مع نتنياهو وزوجته ؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

عربي

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟