مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن مصرعه، فيما أصيب 13 آخرين، مساء الجمعة، بحادثي سير منفصلين في قلقيلية وبيت لحم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن مواطنا من بلدة سعير شرق الخليل يبلغ من العمر 36 عاما لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح متوسطة، في حادث سير وقع على مفترق قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.



وأضاف ارزيقات، أن حادث سير آخر وقع بين قريتي الفندق وإماتين شرق قلقيلية، أسفر عن إصابة سبعة مواطنين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثين.