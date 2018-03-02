خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطن

شهد شهر شباط/ فبراير من العام الجاري 2982 انتهاكاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منها 374 انتهاكاً في محافظة القدس وحدها، حيث استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 468 آخرين، وجرى اعتقال ما يزيد عن 595.



وبلغ عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جيش الاحتلال 1241، بالإضافة لـ26 حالة هدم ومصادرة ممتلكات، فضلا عن انتهاكات أخرى.



وحسب الإحصائيات، فإن الاحتلال قتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، اثنين منهم في جنين وواحد في كل من الخليل ونابلس وأريحا، كما أصيب 468 فلسطينيا 193 منهم في محافظة نابلس، وهو ضعف عدد المصابين في الشهر الأول من العام.



وتشير الإحصائيات، إلى أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 129 اعتقالاً، تلتها رام الله بـ84، ثم بيت لحم 72، ونابلس 62، ثم جنين بـ59، والخليل 55، بالإضافة لـ25 في كل من قلقيلية وسلفيت، و24 اعتقالا في طولكرم، و17 في أريحا و6 في طوباس.



كما عمدت قوات الاحتلال إلى هدم وتدمير ثمانية منازل، أربعة منها في القدس، واثنين في كل من الخليل ونابلس، وأبعدت ثلاثة مقدسيين عن المدينة، ومنعت 211 فلسطينياً من السفر من كافة أنحاء الضفة والقدس.



وتشير الإحصائية إلى أن المستوطنين نفذوا 24 اقتحاماً للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 985 مستوطناً، في حين بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في الشهر الأول من العام 1208.



ومن أبرز الأحداث التي شهدها شهر شباط استشهاد كل من: أحمد سمير أبو عبيد (19 سنة) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، وأحمد نصر جرار (22 سنة) جراء إطلاق قوات الاحتلال النار خلال محاصرتها بناية سكنية، وخالد وليد جميل التايه (22 سنة) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.



كما استشهد المواطن حمزة يوسف نعمان زماعرة (19 سنة) جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، بحجة قيامه بطعن مستوطن قرب مفرق مستعمرة "كرمي تسور" المقامة قرب بلدة حلحول، بالإضافة لاستشهاد ياسين عمر سليمان السراديح (33 سنة) من أريحا بعد اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب المبرح.