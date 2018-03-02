خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد شهر شباط/ فبراير من العام الجاري 2982 انتهاكاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منها 374 انتهاكاً في محافظة القدس وحدها، حيث استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 468 آخرين، وجرى اعتقال ما يزيد عن 595.

وبلغ عدد الاقتحامات والمداهمات والحواجز التي نفذها جيش الاحتلال 1241، بالإضافة لـ26 حالة هدم ومصادرة ممتلكات، فضلا عن انتهاكات أخرى.

وحسب الإحصائيات، فإن الاحتلال قتل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، اثنين منهم في جنين وواحد في كل من الخليل ونابلس وأريحا، كما أصيب 468 فلسطينيا 193 منهم في محافظة نابلس، وهو ضعف عدد المصابين في الشهر الأول من العام.

وتشير الإحصائيات، إلى أن محافظة القدس نالها النصيب الأعلى من عدد الاعتقالات بواقع 129 اعتقالاً، تلتها رام الله بـ84، ثم بيت لحم 72، ونابلس 62، ثم جنين بـ59، والخليل 55، بالإضافة لـ25 في كل من قلقيلية وسلفيت، و24 اعتقالا في طولكرم، و17 في أريحا و6 في طوباس.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى هدم وتدمير ثمانية منازل، أربعة منها في القدس، واثنين في كل من الخليل ونابلس، وأبعدت ثلاثة مقدسيين عن المدينة، ومنعت 211 فلسطينياً من السفر من كافة أنحاء الضفة والقدس.

وتشير الإحصائية إلى أن المستوطنين نفذوا 24 اقتحاماً للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، بواقع 985 مستوطناً، في حين بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في الشهر الأول من العام 1208.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها شهر شباط استشهاد كل من: أحمد سمير أبو عبيد (19 سنة) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقين، وأحمد نصر جرار (22 سنة) جراء إطلاق قوات الاحتلال النار خلال محاصرتها بناية سكنية، وخالد وليد جميل التايه (22 سنة) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

كما استشهد المواطن حمزة يوسف نعمان زماعرة (19 سنة) جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، بحجة قيامه بطعن مستوطن قرب مفرق مستعمرة "كرمي تسور" المقامة قرب بلدة حلحول، بالإضافة لاستشهاد ياسين عمر سليمان السراديح (33 سنة) من أريحا بعد اعتقاله والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

أخبار ذات صلة

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

عندما تنهش الشخصيات المشهورة براءة الأطفال

عندما تنهش الشخصيات المشهورة براءة الأطفال

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

عربي

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

منوعات

صور: أحمد السقا لمي عز الدين &#34; هنقطع على بعض كدا&#34;

صور: أحمد السقا لمي عز الدين " هنقطع على بعض كدا"

&#34;الي مضروبة كف انا &#34;.. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

"الي مضروبة كف انا ".. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة &#34;شرين&#34; ام &#34;أنابيلا هلال&#34;؟

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة "شرين" ام "أنابيلا هلال"؟

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها