منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو)، سعود هلال الحربي، أن مدينة القدس مهد الحضارات، ولا يوجد عربي يتنازل عنها، ولا يوجد من يرضى لا من العرب ولا من غيرهم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الحربي، وفق ما أوردت وكالة الأنباءالرسمية، أن فلسطين، ومدينة القدس حاضرة على جدول أعمال المنظمة ومجلسها التنفيذي دائما، حيث أطلقت اسم القدس على قاعة في دار المنظمة، وعقدت دورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باسم القدس، فالقدس قضية محورية.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده المدير العام الجديد للمنظمة، للتعريف بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها المنظمة 2017–2022، وقدم فيها مختلف الهياكل والخطط والأعمال التي ستتبناها المنظمة وتقوم بتنفيذها، بالتعاون مع الدول المختلفة من خلال اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لكل بلد عربي.

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