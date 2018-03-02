ترامب يضع شرطاً للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967؛ إلا أنه يضع شرطاً وحيداً لذلك.



وأوضحت الصحيفة، أن ضغوط كبيرة مورست من قبل الدول الأوروبية على الرئيس الأميركي خلال الفترة الأخيرة للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.



وأضافت الصحيفة، أن الفلسطينيين كثفوا جهودهم لإقناع الأوروبيين بالتدخل في عملية السلام، ونجحوا في ذلك، حيث أن ترامب يوافق على طلب الأوروبيين بإقامة دولة فلسطينية، ولكن بشرط ألا تكون القدس عاصمة لها.