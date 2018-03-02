هل قررت مصر فتح معبر رفح البري الأسبوع المقبل؟

هل قررت مصر فتح معبر رفح البري الأسبوع المقبل؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
نفى الدكتور دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، علم السفارة بأي جديد فيما يخص معبر رفح البري.

وقال السفير دياب في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "السفارة في القاهرة ليس لديها أي معلومات حول الأخبار المتداولة عن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل أمام حركة المسافرين كما نشرت بعض صفحات إخبارية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وأكد اللوح، بأن السفارة ستقوم بنشر أي معلومات متوفرة لديها عبر موقع السفارة الرسمي وعبر وسائل الاعلام الرسمية، من أجل وضع المواطنين والمسافرين في صورة الأوضاع.

ودعا كافة وسائل الاعلام الى تحرى الدقة والموضوعية والمصداقية في نشر الاخبار المتعلقة في معبر رفح، والعودة الى مصدرها الرسمي وهو المركز الإعلامي التابع لسفارة فلسطين في القاهرة.

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