الدفاع المدني يخمد حريق منزل في ابو ديس شرق القدس

رام الله - دنيا الوطن

اخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس الجمعة، النيران التي اندلعت داخل روف على الطابق الرابع في احدى المباني السكنية ببلدة ابوديس شرقي القدس .



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم توجهت لموقع الحريق من مركز دفاع مدني ابوديس بعد تلقيها البلاغ عن وجود حريق روف طابق رابع أعلى بناية سكنية في منطقة راس قبسة في ابوديس بفعل القاء قنابل الغاز من الجانب الاسرائيلي ، وعند الوصول عمل الطاقم على اخماد النيران التي كانت مشتعلة داخل بالخشب لخارجي وبعض الاثاث ، وقام الطاقم بتهوية المكان وتبريد مكان الحريق للتأكد من عدم إشتعال النيران وإنتقالها الى باقي الأغراض والممتلكات ومحتويات الروف والشقق السكنية المجاورة.



ومن جهته أشاد مدير الدفاع المدني في المحافظة الرائد محمد الاقرع بدور المواطنين في الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته