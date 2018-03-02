الدفاع المدني يخمد حريق منزل في ابو ديس شرق القدس

الدفاع المدني يخمد حريق منزل في ابو ديس شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
اخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس الجمعة، النيران التي اندلعت داخل روف على الطابق الرابع في احدى المباني السكنية ببلدة ابوديس شرقي القدس .

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم توجهت لموقع الحريق من مركز دفاع مدني ابوديس بعد تلقيها البلاغ عن وجود حريق روف طابق رابع أعلى بناية سكنية في منطقة راس قبسة في ابوديس بفعل القاء قنابل الغاز من الجانب الاسرائيلي ، وعند الوصول عمل الطاقم على اخماد النيران التي كانت مشتعلة داخل بالخشب لخارجي وبعض الاثاث ، وقام الطاقم بتهوية المكان وتبريد مكان الحريق للتأكد من عدم إشتعال النيران وإنتقالها الى باقي الأغراض والممتلكات ومحتويات الروف والشقق السكنية المجاورة.

ومن جهته أشاد مدير الدفاع المدني في المحافظة الرائد محمد الاقرع بدور المواطنين في الإبلاغ السريع عن أي حادث او حريق لما له من أثر في الحد من الخسائر والسيطرة على الحدث في بداياته

أخبار ذات صلة

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

عربي

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

منوعات

صور: أحمد السقا لمي عز الدين &#34; هنقطع على بعض كدا&#34;

صور: أحمد السقا لمي عز الدين " هنقطع على بعض كدا"

&#34;الي مضروبة كف انا &#34;.. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

"الي مضروبة كف انا ".. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة &#34;شرين&#34; ام &#34;أنابيلا هلال&#34;؟

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة "شرين" ام "أنابيلا هلال"؟

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها