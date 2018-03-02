إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بكافة محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب 19 مواطنًا على الأقل بينهم صحفيّ، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نقاط التماس بالضفة الغربية وقطاع غزة.

واندلعت المواجهات في جمعة الغضب رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس "عاصمة لإسرائيل".

وفي قطاع غزة، أكد المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة إصابة 15 مواطنًا خلال المواجهات المندلعة في نقاط التماس على الحدود الشرقية لغزة.

وتوزعت الإصابات في مواجهات غزة بواقع 6 إصابات في جباليا وشمال القطاع، وإصابة شرق غزة، وواحدة في الوسطى و7 في خانيونس جنوبًا.

وفي رام الله، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم مصور صحفي، والعشرات بالاختناق إلى جانب اعتقال أحد المتضامنين الأجانب، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، لمناسبة الذكرى الـ13 لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين لدى اقترابهم من بوابة الجدار العنصري المقام على أراضي القرية، ما أدى إلى اصابة 3 مواطنين بجروح بينهم المصور عصام الريماوي والذي يعمل في وكالة "الأناضول".

وفي مدينة قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والتي خرجت اليوم الجمعة، تنديدا بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق تم التعامل معها ميدانيا في مركز الاسعاف والطوارئ الخاص بالقرية.



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