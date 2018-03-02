الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

تجددت الاحتجاجات الشعبية الاردنية في محافظة الكرك بعد صلاة اليوم الجمعة، رفضًا للقرارات الحكومية الاخيرة برفع اسعار السلع والخدمات والضرائب.





وطالبت الاحتجاجات في اعتصامين في كل من مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي بتراجع الحكومة عن قرارات رفع الاسعار، وبتشكيل حكومة جديدة تعبر عن ارادة الاردنيين في نهجها الاقتصادي والسياسي، كما طالبوا بحل البرلمان الاردني لكونه أيّد الحكومة في قرارات رفع الاسعار.





ورفع المشاركون الشعارات واليافطات التي تطالب باقالة الحكومة ردًا على التعديل الاخير، كما طالبوا برحيل البرلمان لتأييده قرارات الحكومة برفع الاسعار والضرائب.





وشهدت العاصمة عمان منذ مطلع العام الجاري احتجاجات شعبية امتدت خلال الاسابيع الماضية الى باقي المحافظات الاردنية للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان احتجاجًا على رفع الاسعار والضرائب.

رام الله - دنيا الوطن