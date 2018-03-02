المالية بغزة تُقرر تخفيض ضريبتي المضافة والدخل عن شركات الباصات العمومي

رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة المالية تخفيض ضريبتي المضافة والدخل عن شركات الباصات العمومي, مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المُكلفين, بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة,



وأوضح رئيس مجلس الايرادات الوكيل المساعد عوني الباشا أنه تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة عن الباصات العمومي 50 راكب, من المحاسبة على هامش الربح بنسبة 22.5% قيمة الضريبة السنوية إلى 15%, مشيرا إلى ان هذا القرار سيخفف عن أصحاب شركات النقل والباصات, لاسيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.



من جانبه أكد مدير عام ضريبة الدخل أحمد الشنطي أنه سيتم اعفاء ضريبي بنسبة 15% عن ضريبة الدخل على الباصات العمومي 50 راكب, بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة, في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.