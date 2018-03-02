المؤتمر الاقتصادي العربي يناقش التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدول العربية

المؤتمر الاقتصادي العربي يناقش التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أنهى المؤتمر الاقتصادي العربي، الذي انعقد على مدار يومين أعماله، حيث ناقش ما يشهده الوطن العربي من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تقتضي إحداث تغييرات هيكلية، بمشاركة دولة فلسطين، التي مثلها المستشار الأول بسفارة دولة فلسطين لدى تونس هشام مصطفى، والمستشار الاقتصادي بالسفارة رامي القدومي.

وأشار متحدثون ومحللون إلى أن التحديات الاقتصادية الجديدة التي تواجه العرب نظرا لترتيبات الاقتصاد العالمي الجديد، والمتمثلة في بروز سلاسل القيمة العالمية، وتعاظم المنافسة بين الدول، وتغليب الجانب المالي على الجانب الإنتاجي، وتعميق التخصص في الخدمات والصناعات عالية المعرفة واحتكارها من قبل بعض الشركات والدول، أمور يجب أن تكون في أولوية القضايا التي يتم نقاشها.

وناقش المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي افتتحه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

أخبار ذات صلة

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

فيديو: جندي إسرائيلي يسرق دراجة هوائية في أريحا

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

المحكمة الدستورية بغواتيملا تُجمد قرار نقل سفارة البلاد للقدس

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

قيادي بحماس: المصالحة لن تكون على حساب سلاح المقاومة

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

إصابة 7 مواطنين في حادث سير شرق قلقيلية

عربي

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

منوعات

صور: أحمد السقا لمي عز الدين &#34; هنقطع على بعض كدا&#34;

صور: أحمد السقا لمي عز الدين " هنقطع على بعض كدا"

&#34;الي مضروبة كف انا &#34;.. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

"الي مضروبة كف انا ".. شاهد كيف داعبت الفنانة شما حمدان متابعيها

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة &#34;شرين&#34; ام &#34;أنابيلا هلال&#34;؟

من الأجمل في نفس الفستان الفنانة "شرين" ام "أنابيلا هلال"؟

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها