هآرتس: ضباط في الجيش أصدروا أوامر لمهاجمة الصحافيين في كفر قدوم عام 2012

هآرتس: ضباط في الجيش أصدروا أوامر لمهاجمة الصحافيين في كفر قدوم عام 2012
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت تحقيقات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي نشرتها صحيفة هآرتس اليوم الجمعة، أن الجنود الذين هاجموا الصحافيين في مسيرة كفر قدوم في شهر آب من عام 2012، كان بتعليمات من الضباط.

وبحسب الصحيفة، فإن الجنود حينها هاجموا الصحافيين بالهروات، واعتقلوا بعضهم بأوامر من الضباط الذين كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن أولئك الجنود. مشيرةً إلى أن الضباط حاولوا منع التغطية الإعلامية للمسيرة الأسبوعية في تلك القرية.

ووفقا للصحيفة، فإن جهات التحقيق اكتفت بتقديم توصية بمحاكمة الجنود بشكل تأديبي، وتم إصدار أحكام بالتوبيخ ووقف ترقياتهم مؤقتا حينها. لافتةً إلى أن قرار توقيف الترقيات لم ينفذ وتم ترقية أحد كبار الضباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء على الجنود تسبب في كسر يد الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية "جعفر اشتية"، وإصابة صحفي آخر جراء الاعتداء عليه وتكسير كاميرات كانت بحوزته. مشيرةً إلى أنه تم اعتقال الصحافيين لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم.

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