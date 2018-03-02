خطة إسرائيلية سرية لحث الدول على نقل سفاراتها للقدس

خطة إسرائيلية سرية لحث الدول على نقل سفاراتها للقدس
الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة السابعة العبرية، عن أن تسيبي حتوبولي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تعمل منذ فترة ضمن خطة سرية، تقضي بنقل عدد كبير من الدول سفاراتها إلى القدس.

ووفق القناة، فإن حتوبولي قالت: "إن الخطوة الأهم من الاعلان التاريخي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كونها الخطوة العملية الأولى على الأرض".

وأضافت: "بعد نقل السفارة الأمريكية وإزالة اللافتة عن القنصلية الأمريكية في حي ارنونة، ووضع لافتة جديدة "السفارة الأمريكية" سنشهد موجة جارفة من نقل السفارات إلى القدس من عدد من الدول، التي أعمل ضمن خطة غير مسبوقة تقوم بها وزارة الخارجية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الخطة الإسرائيلية، تهدف لإقناع أكبر عدد من الدول لنقل سفاراتها للقدس، والسبب في إبقاء الخطة سرية هو منع الدول العربية من التأثير عليها، فقط عندما تنقل الدول سفارتها ستعلن عن ذلك.

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