بحر: الشعب الفلسطيني سيُفجر انتفاضة جديدة يوم نقل السفارة الأمريكية للقدس

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن الشعب الفلسطيني، لن يسمح بتمرير القرار الأمريكي بنقل سفارتهم الى مدينة القدس في ذكرى النكبة 15 آيار/ مايو المقبل، وسيفجر انتفاضة جديدة.



وأكد د. بحر خلال خطبة الجمعة، بمسجد أبو بكر الصديق شمال مدينة غزة، بحضور قيادات من حركة حماس، أن شعبنا ومقاومتنا سيقاومون ويفشلون نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة، محملاً الاحتلال وأمريكا تداعيات ونتائج قرارهم الخطير الذي سيفجر المنطقة.



وقال "إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لكل مسلم يوحد الله"، محمَّلا القادة العرب والمسلمين مسئولية التهاون في أولى القبلتين، وداعيا إلى تحرك عربي رسمي وشعبي ومؤسساتي لنصرة المسجد الأقصى.