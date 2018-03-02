ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل
الملياردير الإماراتي خلف الحبتور
رام الله - دنيا الوطن
دعا الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، الدول العربية، لعدم رفض مشاركة الشبان الإسرائيليين، بالأحداث الرياضية التي تنظم في المنطقة العربية.

وقال الحبتور في مقطع مصور بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "إسرائيل موجودة وأمر واقع، علينا التعامل معه"، متابعًا: "لاحظت بعض الناس على تويتر يقولون أطفال صهاينة وإسرائيليين.. نحن نريد المستقبل مع إسرائيل، مدينا أيدينا ورافضين ما يهم خلي العالم يعرف إن إحنا نريد السلام".

وأضاف: "بدل ما نقول إسرائيل العدو والمجرم، وإحنا تعبنا من هذا الكلام، خلونا نتكلم بعقل الحاضر وبالعقل، ونعرف مصلحتنا كعرب وكدول مجلس تعاون، ولا يهمنا كلام المنافقين والدجالين".

يشار إلى أن للحبتور العديد من الآراء التي أثارت الجدل في الفترة الماضية؛ إذ سبق أن ظهر في لقاء تلفزيوني على قناة إماراتية ودعا لتوفير كل ما يريح المواطنين والمقيمين في الإمارات، حتى لو كان "شرب الخمر وتوفير نساء جيرل فيرند".

 

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