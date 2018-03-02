خامنئي: نرفض الشيعي الذي تدعمه لندن ..والسني الذي تدعمه أمريكا وإسرائيل

خامنئي: نرفض الشيعي الذي تدعمه لندن ..والسني الذي تدعمه أمريكا وإسرائيل
المرشد الإيراني علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده ترفض بشكل قاطع الشيعة الذين تدعمهم بريطانيا، أو السنة المدعومين من أمريكا وإسرائيل.

وأضاف خامنئي: كانت إسرائيل، تقول منذ عدة سنوات أنها ستفعل كذا وكذا مع إيران خلال 25 عاماً المقبلة، قلت لهم آنذاك بأنكم لن تكونوا موجودين في ذلك الوقت من الأساس"، متابعًا: طهران بقيت واستمرت وانتصرت في معاركها.

إلى ذلك، وصف خامنئي الرئيس السوري بشار الأسد، بالقائد والمقاوم الكبير، حيث على حد تعبيره، وقف صامدًا دون أي تردد أو شك، وهذا الأمر مهم جدا لأي شعب".

أخبار ذات صلة

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ترامب يقرر تمديد العقوبات الأمريكية على روسيا عاماً آخر

ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

ماذا قال نتنياهو فور انتهاء تحقيق الشرطة معه؟

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ترامب يفكر بطرد ابنته إيفانكا وزوجها من البيت الأبيض

ما هي مهام &#34;وحدة الخوف&#34; الإسرائيلية في الكاميرون؟

ما هي مهام "وحدة الخوف" الإسرائيلية في الكاميرون؟

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

ترامب يشترط حل الأزمة الخليجية قبل كامب ديفد

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

مقتل شخصين باطلاق نار في جامعة ميشيغان الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

الطيبي: واشنطن أصبحت طرفاً في الصراع العربي الإسرائيلي

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

مصرع مواطن وإصابة آخرين في حادثي سير منفصلين بالخليل

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

خلال فبراير.. (2982) انتهاكاً للاحتلال واستشهاد خمسة واعتقال (595) بالضفة والقدس

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

فيديو وصور: المكتب الطبي لحركة فتح يحتفل بذكرى يوم المرأة العالمي

عربي

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

روسيا: المسلحون بالغوضة الشرقية يستعدون للهجوم بمواد سامة

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

منظمة عربية: لا يمكن للعرب القبول بقرار ترامب والتنازل عن القدس

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

الكرك: احتجاجات ضد رفع الأسعار والضرائب

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

ملياردير إماراتي: نريد السلام والمستقبل مع إسرائيل

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟