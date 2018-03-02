خامنئي: نرفض الشيعي الذي تدعمه لندن ..والسني الذي تدعمه أمريكا وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده ترفض بشكل قاطع الشيعة الذين تدعمهم بريطانيا، أو السنة المدعومين من أمريكا وإسرائيل.



وأضاف خامنئي: كانت إسرائيل، تقول منذ عدة سنوات أنها ستفعل كذا وكذا مع إيران خلال 25 عاماً المقبلة، قلت لهم آنذاك بأنكم لن تكونوا موجودين في ذلك الوقت من الأساس"، متابعًا: طهران بقيت واستمرت وانتصرت في معاركها.



إلى ذلك، وصف خامنئي الرئيس السوري بشار الأسد، بالقائد والمقاوم الكبير، حيث على حد تعبيره، وقف صامدًا دون أي تردد أو شك، وهذا الأمر مهم جدا لأي شعب".