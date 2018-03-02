غارات التحالف تدك مواقع الحوثيين في صنعاء

فيديو أرشيفي: طائرات حربية للتحالف تقصف مواقع للحوثيين في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنقصفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة، مواقع تابعة لجماعات الحوثي في العاصمة صناعاء من بينها موقع في جبل عيبان.وذكرت مصادر أمنية أنه سمع دوى انفجارات كبيرة في العاصمة اليمنية من جراء القصف، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتأتي الغارات بعد مقتل سبعة من خبراء متفجرات ينتمون للجماعات الحوثية في غارات التحالف العربي على محافظة صعدة شمالي اليمن.وقالت المصادر: "إن سبعة من خبراء الحوثيين في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعات الحوثي".وأكدت أن غارات لمقاتلات التحالف الداعم للشرعية في اليمن استهدفت مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة.وأوضحت المصادر نفسها أن من بين القتلى، القيادي الميداني البارز قاسم حسين المزيجي.ويعد المزيجي أحد خبراء جماعات الحوثي "في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب الجماعات في كتاف البقع"، وفق المصادر.