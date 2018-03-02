القوات العراقية تحبط هجوما لتنظيم الدولة في نينوى

فيديو أرشيفي: اشتباكات في مقر محافظة نينوى في العراق

رام الله - دنيا الوطنلقي جنديان عراقيان مصرعهما، خلال عملية احباط القوات العراقية هجوما لتنظيم الدولة في محافظة نينوى شمالي البلاد.وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان أن إحباط الهجوم جرى الخميس في ناحية بادوش القريبة من مدينة الموصل مركز المحافظة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى عن مقتل اثنين من القوات الأمنية، خلال إحباط الهجوم المسلح.ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان جماعات الحشد الشعبي مقتل أربعة من مسلحي تنظيم الدولة أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا.وأعلنت بغداد في أواخر 2017 "النصر" على تنظيم الدولة بعد استرداد الأراضي التي سيطر عليها سابقا، لكن تنظيم الدولة يشن هجمات بين الفينة والأخرى.وقتل 27 عنصرا من جماعات الحشد في كمين نصبه مسلحو تنظيم الدولة في محافظة كركوك شمالي العراق، في شباط/فبراير الماضي.وحذر مسؤول أميركي، الخميس، من أن تنظيم الدولة بات يتأقلم مع الهزائم التي مني بها، مما يعني أن المعركة لم تنته، بل إنها دخلت مرحلة جديدة.