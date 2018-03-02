مصرع ثمانية جنود أتراك وإصابة 13 آخرين في سوريا

فيديو أرشيفي: معارك عفرين بين الجيش التركي والاكراد

رام الله - دنيا الوطنلقي ثمانية عناصر من الجيش التركي مصرعهم أمس الخميس، فيما أصيب 13 آخرون، في المعارك التي تخوضها وحدات الجيش ضد المقاتلين الأكراد في شمال غرب سوريا، بحسب ما أعلنه الجيش التركي.وهذه الحصيلة التي أوردتها رئاسة أركان الجيش التركي في بيانين منفصلين، تعتبر من بين الاكثر دموية للقوات التركية في يوم واحد من القتال في سوريا منذ بدأ أنقرة عمليتها العسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).