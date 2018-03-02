مصرع شخص واصابة أربعة اخرين في انفجار سيارة مفخخة بكابل

مصرع شخص واصابة أربعة اخرين في انفجار سيارة مفخخة بكابل
من مكان الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
لقي رجل مصرعه صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب على الأقل أربعة آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدف موكب لقوات أجنبية شرق العاصمة الافغانية كابل، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم الوزارة: "قرابة الساعة التاسعة، انفجرت سيارة في حي قابيل باي واستهدفت موكبا لقوات أجنبية"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأضاف دانيش: "قتل شخص على الاقل وأصيب أربعة آخرون بجروح جميعهم من المدنيين، كما ألحق الانفجار أضرارا بالحي"، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

بدوره قال نائب نصرت رحيمي: "لا نعرف اذا سقط ضحايا في صفوف القوات الاجنبية".

وكان دانيش أشار في وقت سابق الى انفجار عبوة "داخل" سيارة موظفين أجانب، لكن ذلك بدا مستبعدا بالنظر الى حجم الاضرار في المتاجر والمنازل القريبة.

وأظهرت صور عرضتها التلفزيونات المحلية أضراراً بالغة في واجهات المنازل المجاورة، بينما أشار شهود الى انفجار قوي.

فيديو أرشيفي: تفجير في كابل

 

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