الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: "إن عدتم عدنا"

رام الله - دنيا الوطن

اكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية أن زيارة وفد الحركة الى العاصمة المصرية القاهرة، جاءت في إطار سعيها الدائم لبحث ومناقشة واقع القضية الفلسطينية والمخاطر التي تحدق بها، وسبل توحيد الجهود العربية والإسلامية من أجل الدفاع عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.



وأشار الرشق أن الاتصالات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مازالت مستمرة؛ من أجل تذليل العقبات أمام المصالحة، بحسب ما قاله لصفحية (القدس).



وحول الوضاع الامنية في سيناء اكد الرشق بأن حماس لن تسمح بأن يكون قطاع غزّة ممراً أو مقراً لأي تهديد للأمن القومي المصري.



وفيما يتعلق بالتهديدات الاسرائيلية، قال الرشق: "حماس تحمل مشروعاً تحررياً متكاملاً، وأن خياراتها مفتوحة ومتعددة في التعامل مع أي تطور، وإذا ما فكرت إسرائيل في شن عدوان جديد على قطاع غزة فإن يد كتائب القسّام دوماً على الزناد، وشعارها (وإنْ عدتم عدنا)".



وأكد الرشق رفض حركته لإستعداد بعض الأطراف الفلسطينية أو العربية للتعاطي مع حلول تلغي حق العودة، وقال: "هذا الأمر مرفوض تماما".



وفيما يتعلق "بصفقة القرن"، رأى الرشق أنها وما رشح عنها إعلامياً حتى الآن؛ يراد منها تصفية القضية الفلسطينية، وما تروّج له بعض الأوساط السياسية يؤكّد ذلك، مشيرا الى انه لدى على الشعب الفلسطيني القدرة دوما أن يقول كلمته؛ مشددا على عدم قدرة أي قوة مهما كانت ان تفرض على الشعب الفلسطيني ما يرفضه.



وحول ملف تبادل الأسرى نفى الرشق بعض ما روجت له بعض وسائل الإعلام من أنه تم طرح هذا الملف خلال هذه الزيارة؛ وقال: "يدرك المحتلون كيفية التعامل مع هذا الملف؛ الذي لا يتم التعامل معه عبر وسائل الاعلام".



وأكد الرشق وقوف حركته مع كل التحرّكات والفعاليات الشعبية التي تصبّ في مسار حماية الثوابت الفلسطينية وتحقق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها حق العودة.



وحول العلاقات مع إيران، قال: "إن إيران تعتبر من أكثر الدول التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح في أحلك الظروف ولها الفضل في ذلك وهذا يسجل لها".