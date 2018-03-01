عمرو: قنوات اتصال مع إدارة ترامب.. والرئيس لم ييأس لتعديل الموقف الأمريكي

عمرو: قنوات اتصال مع إدارة ترامب.. والرئيس لم ييأس لتعديل الموقف الأمريكي
نبيل عمرو عضو المجلس المركزي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك قنوات اتصال فعالة مع الإدارة الامريكية، معتبرا ان هذه الخطوة تأتي في زمن الانفتاح السياسي الذي تتحاور فيه المبادرات والمواقف دون اضطرار أي طرف للتخلي عن مواقفه الأساسية.

وشدد عمرو ضرورة تغيير التكتيك الفلسطيني بعد ان عرض الرئيس محمود عباس مبادرة سياسية متكاملة تستند الى الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، والتي أكّد فيها استمرار اعتماد التفاوض وسيلة للتقدم نحو الأهداف الوطنية، بحسب ما قاله لصحيفة (القدس).

ودعا عمرو الطبقة السياسية الفلسطينية الى الكف عن الازدواجية في اللغة السياسية، حيث ان هذه الازدواجية اجهزت على مصداقية المجلس المركزي من خلال القرارات التي اتخذت باسمه وجرى التراجع عنها فعليا في الأيام التالية.

وأشار عمرو الى اللقاء الذي تم في رام الله بين الحكومة الفلسطينية وممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا ان رعاية مصالح الشعب الفلسطيني ومعالجة العلاقات المتداخلة مع الجانب الإسرائيلي ينبغي ان لا تترتب عليها تنازلات سياسية فلدينا عند الإسرائيليين حقوق مصادرة ويتعين علينا تحصيلها لمصلحة المواطن الفلسطيني.

وفيما يتصل بالمستقبل القريب الذي يحتمل ان تعلن فيه صفقة ترامب، قال عمرو ان لدى الفلسطينيين رصيدا سياسيا قويا يستندون اليه في معالجتهم للتحديات التي ستفرضها عليهم هذه الصفقة، واخال ان الرئيس محمود عباس لم ييأس من نجاح الجهود المبذولة لتعديل الموقف الأمريكي وتضمينه إشارات واضحة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقرار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة والاقرار بحل الدولتين الذي يحظى باجماع دولي كاسح .

وأكّد عمرو على أن التفهم الدولي الشامل لحتمية تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية في أي محاولة لاحلال السلام بصيغة ثنائية او إقليمية، يشكل عامل ضغط على الإدارة الامريكية كي تضمّن المبادرة مواقف متوازنة يمكن التعاطي معها واضعين في الاعتبار ان كل ما يجري النقاش حوله ما يزال في اطار التسريبات وليس بين أيدينا أي ورقة رسمية من جانب صنّاع المبادرة .

وأكد عمرو على ان الاندماج الإيجابي مع المحيط العربي الذي سيكون شريكا في الحلول السياسية المقبلة، صار حتمية لا مجرد خيار، كذلك فإن اعداد جبهتنا الداخلية باستعادة وحدة الوطن والشعب سيسحب من يد الإسرائيليين وغيرهم ذريعة عدم وجود شريك، وهي الذريعة الأخطر التي عانينا منها وما نزال، وآن الأوان لالغائها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

العملات: الدولار يهوي

العملات: الدولار يهوي

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: &#34;إن عدتم عدنا&#34;

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: "إن عدتم عدنا"

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: &#34;إن عدتم عدنا&#34;

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: "إن عدتم عدنا"

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

عربي

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

السيسي: الإساءة للجيش وقواته بمثابة &#34;خيانة عُظمى&#34;

السيسي: الإساءة للجيش وقواته بمثابة "خيانة عُظمى"

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة