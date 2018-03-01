مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أبوديس وحزما

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بعد محاولة شاب فلسطيني فتح ثغرة في جدار الفصل العنصري ببلدة أبو ديس شرق القدس.



إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة حزما، وسط أنباء عن اقتحام البلدة الواقعة شمال شرق القدس.



وتتواصل، حتى هذه الأثناء، المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مفرق كبسة ببلدة أبوديس شرق القدس.



فيما استهدف شبان فلسطينيين مركبات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إقر اقتحامها لبلدة حزما، في ساعة متأخرة من مساء اليوم.