مجلس النواب الامريكي يناقش عقوبات أوسع على الحرس الثوري الإيراني

فيديو أرشيفي: ما هي العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على إيران

رام الله - دنيا الوطنناقشت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني.ومشروع القانون يستهدف فرض عقوبات على كل الشركات التي يعود جزء من ملكيتها إلى الحرس الثوري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكانت قوانين سابقة قد استهدفت الشركات التي تزيد نسبة الملكية فيها للحرس الثوري على 50 في المئة.كما تعمل اللجنة باتجاه إقرار الكونغرس خلال الأسابيع المقبلة، مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس النواب والذي يطالب بمزيد من التضييق على عمليات تمويل حزب الله.ويطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الأشخاص والدول التي قد تقدم دعما ماليا أو تقنيا أو عسكريا لجماعات الحزب أو للكيانات التابعة له أو تتعامل معها، من الإعلام إلى شركات البناء.