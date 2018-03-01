إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

فيديو أرشيفي: انفجار سيارة في مقديشو

رام الله - دنيا الوطنوقع انفجار سيارة مفخخة مساء اليوم الخميس، عند نقطة تفتيش أمنية بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.وأوضح ضابط الشرطة عبد الله نور، أن الانفجار، أسفر عن سقوط جرحى، منوهاً إلى أن العديد من المركبات، كانت تقف عند نقطة التفتيش في انتظار دورها عندما وقع الانفجار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم جناح العمليات العسكرية في حركة الشباب في تصريح لـ (رويترز): "إن الحركة تتبنى هذه العملية".وتخوض حركة الشباب، معركة ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ سنوات، وتعيق العمل الإنساني للأمم المتحدة هناك.وتعهدت الحركة بإلحاق الهزيمة بحكومة مقديشو، التي تتلقى دعماً من المجتمع الدولي.