الرئيس في اجتماع الثوري: قبول دولي لتوسيع نطاق الدول الراعية لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن هناك قبولاً دولياً متزايداً، حول ضرورة توسيع نطاق الدول الراعية للعملية السلمية، بما يضمن غطاءً دولياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله تحت عنوان"القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".



أكد الرئيس، خلال كلمته على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وبحق شعبنا في تحقيق حريته واستقلاله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وشدد على ضرورة عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية، ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف، تستند على قرارات الشرعية الدولية، لتعمل على إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.



وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني، أطلق رؤية فلسطينية للسلام، تعتمد على أسس الشرعية الدولية، وتتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام، وذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وإلقائه كلمة سياسية مهمة، شكلت ملامح الموقف الفلسطيني في المرحلة المقبلة، الرافض لأي قرارات أحادية الجانب تمس حق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.



وتطرق إلى المصالحة الوطنية، مؤكداً أنها مصلحة وطنية عليا يجب تحقيقها بكل السبل، وذلك لمواجهة الظروف الدقيقة والصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة.



وأكد الرئيس، حرصه الكامل على إنهاء الانقسام الوطني، وإنجاز الوحدة، التي يتوق لها شعبنا في كل أماكن تواجده.



وتستمر أعمال المجلس الثوري ثلاثة أيام، لمناقشة الأوضاع السياسية، والداخلية لحركة فتح، والمواقف الفلسطينية لمواجهة المرحلة المقبلة.