الرئيس في اجتماع الثوري: قبول دولي لتوسيع نطاق الدول الراعية لعملية السلام

الرئيس في اجتماع الثوري: قبول دولي لتوسيع نطاق الدول الراعية لعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن هناك قبولاً دولياً متزايداً، حول ضرورة توسيع نطاق الدول الراعية للعملية السلمية، بما يضمن غطاءً دولياً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الثالثة للمجلس الثوري لحركة فتح، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله تحت عنوان"القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

أكد الرئيس، خلال كلمته على الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وبحق شعبنا في تحقيق حريته واستقلاله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشدد على ضرورة عقد مؤتمر لإحياء العملية السياسية، ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف، تستند على قرارات الشرعية الدولية، لتعمل على إطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، بهدف الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني، أطلق رؤية فلسطينية للسلام، تعتمد على أسس الشرعية الدولية، وتتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لإنقاذ عملية السلام، وذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وإلقائه كلمة سياسية مهمة، شكلت ملامح الموقف الفلسطيني في المرحلة المقبلة، الرافض لأي قرارات أحادية الجانب تمس حق الشعب الفلسطيني في عاصمته الأبدية.

وتطرق إلى المصالحة الوطنية، مؤكداً أنها مصلحة وطنية عليا يجب تحقيقها بكل السبل، وذلك لمواجهة الظروف الدقيقة والصعبة، التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة.

وأكد الرئيس، حرصه الكامل على إنهاء الانقسام الوطني، وإنجاز الوحدة، التي يتوق لها شعبنا في كل أماكن تواجده.

وتستمر أعمال المجلس الثوري ثلاثة أيام، لمناقشة الأوضاع السياسية، والداخلية لحركة فتح، والمواقف الفلسطينية لمواجهة المرحلة المقبلة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

العملات: الدولار يهوي

العملات: الدولار يهوي

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الجمعة: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: &#34;إن عدتم عدنا&#34;

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: "إن عدتم عدنا"

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم بلاطة بنابلس

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: &#34;إن عدتم عدنا&#34;

الرشق: الاتصالات مع فتح مستمرة.. نقول للاحتلال: "إن عدتم عدنا"

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

عودة: 11 مصنعاً بدأت الانتاج بأريحا الصناعية و 37 اتفاقية ايجار

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه في غزة

عربي

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

صور: إصابتان في انفجار سيارة وسط أربيل

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

إصابات في انفجار سيارة مفخخة قرب مقديشو

السيسي: الإساءة للجيش وقواته بمثابة &#34;خيانة عُظمى&#34;

السيسي: الإساءة للجيش وقواته بمثابة "خيانة عُظمى"

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

فيديو: حزب الله يعرض مشاهد من اغتيال ضابط إسرائيلي

منوعات

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شمس الكويتية ترتدي الحجاب وتعتذر من جمهورها

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

فيديو: شاهد كيف يبتعد زوج احلام عنها بعدما قبلته

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:&#34;مخطوبين ولم يتزوجا بعد&#34;

وسام كاظم الساهر يكشف علاقة والده بسارة التونسية:"مخطوبين ولم يتزوجا بعد"

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة

فيديو: بثينة الرئيسي تعلن زواج غدير السبتي وتهديها هدية ثمينة