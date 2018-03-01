السيسي: الإساءة للجيش وقواته بمثابة "خيانة عُظمى"

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الإساءة للجيش هي بمثابة "خيانة عُظمى"، في وقت تقوم فيه القوات المصرية بحملة شاملة، ضد المسلحين في مصر، وخصوصاً في شمال سيناء.



وجاءت تصريحات السيسي على هامش افتتاحه مدينة العلمين الجديدة (شمال غرب مصر) اليوم الخميس، فيما تنتقد السلطات تغطية الإعلام الأجنبي والمحلي للأوضاع في سيناء.



وشدد السيسي على ضرورة أن يتم السماح لوسائل الإعلام بالذهاب إلى سيناء؛ ليروا كيف يموت أفراد الجيش والشرطة دفاعاً عن المصريين جميعاً، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال الرئيس المصري: "أريد أن أقول للإعلام الموجود معنا الآن، الجيش والشرطة، الذين يمثلون المصريين، يسقط منهم شهداء ومصابون منذ أربع سنوات أو أكثر، ولا يليق أن تسمحوا بالإساءة لهم".



وأضاف: "ليس هذا دور الإعلام فقط، بل دور كل أجهزة الدولة، لا تسمحوا بالإساءة للجيش والشرطة".



وتابع: "أي شخص يسيء للجيش أو الشرطة، فإنه يسيء إلى كل المصريين، وليست هذه حرية رأي".



وفي السياق قال: "لا يمكن أن يسيء أحد للجيش والشرطة وأنا موجود هنا على رأس الدولة".



وقال موجهاً حديثه للمسؤولين: "دعوا الإعلام يذهب أكثر إلى الجبهة، ويدخل عند العمليات، ليرى كيف يموت الناس هناك".



ولم يشر السيسي إلى أي وسيلة إعلام في تصريحاته، ولكنها تأتي بعد أن أكدت منظمة العفو الدولية، أن الجيش المصري، يستخدم قنابل عنقودية.