الرئيس: يجب تشكيل آلية دولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية

رام الله - دنيا الوطن

شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة تشكيل آلية دولية للعمل على إحياء العملية السياسية، وفق قرارات الشرعية الدولية؛ لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.



جاء ذلك في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، عقب استقبال الرئيس لألويزيو نونيس وزير الخارجية البرازيلي في مدينة رام الله.



وأطلع الرئيس، الوزير البرازيلي خلال اللقاء، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والمأزق الذي وصلت إليه العملية السياسية، جراء القرار الأمريكي بخصوص مدينة القدس والإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



ونقل البيان عن الوزير البرازيلي، تأكيده على دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية.