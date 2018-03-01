فيديو: الحية: مصر حصلت على موافقة لإدخال مشاريع لغزة.. لسنا متمسكين بالجباية

فيديو: لقاء خليل الحية عبر قناة الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن جمهورية مصر العربية، حصلت على موافقة دولية لإدخال المشاريع الى قطاع غزة، لافتاً إلى أنها تدرس فتح معبر رفح بشكل كامل، وأن يكون الإغلاق هو الاستثناء.وحول الزيارة الأخيرة للحركة إلى جمهورية مصر العربية، أوضح الحية خلال لقاء له عبر قناة (الأقصى الفضائية) مساء اليوم الخميس، أن الزيارة جاءت بطلب مسبق من حركة (حماس) لمتابعة ملفات متعددة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي ترتيبات لخروج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى الخارج، ولكنها تكون في زيارات مقبلة.وقال الحية: "إن الزيارة حملت أهدافاً وغايات أهمها: آلام وظروف غزة الخانقة، وملف المصالحة، وسبل المضي فيها، ومستقبل قضيتنا الفلسطيني، التي يتآمر عليها الاحتلال وأمريكا، إضافة إلى الملف الأمني، وحفظ أمن الحدود بين غزة ومصر".وفي السياق، فنّد الحية الإشاعات المتعلقة بالتضييق على وفد الحركة أثناء وجوده بالقاهرة، أو منع خروج هنية في جولة خارجية، موضحاً أن الوفد كان مرحباً به في مصر، وعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين وإعلاميين، وأنه لم يختلف شيء في التعامل المصري مع قضيتنا، مهما اختلفت التغييرات الداخلية في مصر.وحول ملف حصار غزة والأزمات الخانقة فيها، قال الحية: "إذا استمر قطاع غزة على هذه الحالة، فسينفجر على كل المحاصرين وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً متابعة مصر، وتفهمها للوضع الإنساني بالقطاع.وفيما يتعلق بتطورات المصالحة الفلسطينية، رحب الحية بالحكومة، وأن تقوم بدورها في غزة، مستغرباً من استخدام مصطلح التمكين والعودة له، واصفاً إياه "بالمضحك والفضفاض".وشدد الحية على أن حماس ماضية في المصالحة، وأنها دخلت في موضوع تمكين الحكومة، واستلام مهماتها، وقطعت شوطاً كبيراً.وقال: "إن اللجنة الإدارية القانونية، بحثت وشارفت على الانتهاء من ملف الموظفين، إلّا أن المعيق هو القرار السياسي".وأضاف: "اتفقنا في اتفاق القاهرة على أن الجباية تُسلم للحكومة في 1/12 والحكومة تدفع راتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للموظفين، وأنه في لقاء الحمد الله في السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترف بتسلم الحكومة 100%، وعند السؤال عن دفع الرواتب قال: سأرجع للرئيس، ولم يعد إلينا مرة أخرى".وتابع: "حماس ليست متمسكة بالجباية الداخلية، نحن سلمنا الحكومة كلها وجباية المعابر وكل الوزارات، وحمينا الوزراء وسهلنا كل شيء، والحكومة ملزمة بتطبيق الاتفاق.وأكد الحية أن (حماس) تريد ضمانة، ووضع خطة عمل واحدة تلو الأخرى، مستعرضاً دور الفصائل التي اعتبر أنها منحازة للقضية والثوابت وقضايا غزة، وأن كل الفصائل طالبت بإعادة الكهرباء، ورفع العقوبات، وسير المصالحة، لكننا كنا نجد من فتح والحكومة تعنتاً واضحاً".وحول المختطفين الأربعة في مصر، أكّد الحية أن الجانب المصري، وعد بالبحث جدياً حولهم، آمِلاً بالاستماع لكلام واضح وصريح حولهم.وجدد الحية تأكيده، أن الضغط أكثر على شعبنا، يعني الانفجار في وجه الاحتلال، ومن يحاصر هذا الشعب، مطالباً المجتمع الدولي بالنظر إلى قطاع غزة، الذي يُسجن فيه 2 مليون إنسان بظروف صعبة.وحول مسيرة العودة الكبرى التي دعا لها شُبان ونشطاء، أكد أن (حماس) تشد على أياديهم، والفصائل وكل أبناء شعبنا، وأن حركته تتبنى مسيرة العودة الكبرى، وجاهزة لتكون جزءًا منها.وفيما يتعلق بصفقة القرن، أوضح عضو المكتب السياسي لحماس، أنه حتى الآن بعد كل من قابلته حماس عربياً ودولياً، فإنه لا يوجد هناك تصور واضح عند أي جهة ما هي صفقة القرن، ولكن ما يشاع في الإعلام فهي صفقة تفتيت المنطقة بالكامل، والخاسر الأكبر فيها هي القضية الفلسطينية.وقال الحية: "إن حماس أبلغت كل الأطراف، ومنهم مصر، رفضها الكامل لقرار أمريكا بشأن القدس، وحل القضية على حساب الدول العربية، ورفض التوطين والوطن البديل، أو تمدد فلسطين على حساب أرض عربية أخرى".واختتم حديثه بهذا الشأن قائلاً: "سيناء أرض عربية مصرية، وغزة تتمدد إلى فلسطين التاريخية؛ لاستعادة فلسطين من الاحتلال".