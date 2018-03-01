أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين

أبو بكر: رئيس الوزراء استجاب لكافة مطالب نقابة الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله استجاب لكافة مطالب النقابة، التي طرحت خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الخميس .

وقال أبو بكر في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، ظهر الخميس: "إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في اسرع وقت ممكن، ستجتمع قريبا من اجل اقرار الصيغة النهائية، لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل اعتماد هذا المشروع الهام لحرية الصحافة في فلسطين".

وأضاف: "إن رئيس الوزراء استجاب ايضا لطلب بإصدار قوانين للصحافة في فلسطين وفق معايير دولية، وطالب النقابة ببدء العمل لإصلاح وتطوير بنية العمل الصحفي الفلسطيني، اضافة الى عدد من المواضيع التي تهم عمل النقابة اليومي".

وفيما يتعلق باعتماد علاوة طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، أكد ابو بكر أن رئيس الوزراء  استجاب لهذا الطلب باعتماد مهنة الصحافة للعاملين في هذا القطاع في الحكومة، اضافة  الى علاوة المخاطرة للصحفيين في المؤسسات الحكومية، وجرى تحويل الطلب الى مجلس الوزراء لإقراره.

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