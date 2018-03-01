ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة

ميلادينوف: اجتماعان في القاهرة وبروكسل لتمويل مشاريع في غزة
نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يُعقد اجتماعان في القاهرة وبروكسل؛ لحث الدول على تمويل مشاريع سريعة في قطاع غزة، بحسب ما أعلنه نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم الخميس.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين ميلادينوف، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، ورجال الأعمال في مقر الأمم المتحدة بغزة، وذلك لبحث تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

وسلم الممثلون عن القطاع الخاص رسالة إلى ميلادينوف، يطالبون خلالها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء البرنامج الخاص لإعادة إعمار القطاع المعروف باسم GRM.

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