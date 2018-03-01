عشراوي ترحب بزيارة الأمير ويليام لفلسطين الصيف المقبل

رام الله - دنيا الوطن

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بالزيارة التي سيقوم بها الأمير ويليام دوق كامبريدج إلى فلسطين، هذا الصيف، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس محمود عباس "أبو مازن".



وقالت في بيان لها اليوم الخميس: "بالنيابة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، نرحب بسمو دوق كامبريدج الأمير ويليام، الذي سيحل ضيفاً، ليس فقط على القيادة وإنما على الشعب الفلسطيني أيضاً".



وأشارت عشراوي إلى أن هذه الزيارة التاريخية لا تحمل أهدافاً سياسية، وإنما تسعى إلى زيادة التواصل المباشر بين الشعبين، كما أنها ستعمل على تعزز العلاقات الدبلوماسية والثقافية والإنسانية بين البلدين.