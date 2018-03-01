لجنة فلسطينية لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات للصحفيين

رام الله - دنيا الوطن

قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر: إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استجاب لكافة مطالب النقابة، التي طرحت خلال الاجتماع، الذي جرى عقده اليوم.



وأوضح أبو بكر، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الخميس، أن رئيس الوزراء، قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات في أسرع وقت ممكن، وستجتمع قريباً من أجل إقرار الصيغة النهائية لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل اعتماد هذا المشروع المهم لحرية الصحافة في فلسطين.



وأضاف أبو بكر، أن رئيس الوزراء، استجاب لطلب بإصدار قوانين للصحافة في فلسطين، وفق معايير دولية، وطالب النقابة ببدء العمل لإصلاح وتطوير بنية العمل الصحفي الفلسطيني، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم عمل النقابة اليومي.



وفيما يتعلق باعتماد علاوة طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، أكد أبو بكر، أن رئيس الوزراء، استجاب لهذا الطلب باعتماد مهنة الصحافة للعاملين في هذا القطاع في الحكومة، إضافة إلى علاوة المخاطرة للصحفيين في المؤسسات الحكومية، وجرى تحويل الطلب إلى مجلس الوزراء لإقراره.