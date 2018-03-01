ألمانيا تستعد للوساطة بين حماس وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، الخميس، إنه سيطلب من أجهزة المخابرات في البلاد، الاتصال، بقيادة حركة حماس في غزة؛ وبحث ما إذا كان بإمكانه تعزيز حلول لإعادة الجنود الإسرائيليين هدار جولدن واورون شاؤول والمواطنين الإسرائيليين فراهام منجيستو، وجمعة أبو غنيمة، وهشام السيد الذين تحتجزهم الحركة.



ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن شتاينماير، تحدث حول هذا الأمر في مراسم افتتاح موقع تذكاري بمخبأ "فالينتين" فى مدينة بريمن لذكرى 1400 قتيل بعضهم من اليهود، كانوا يعملون هناك خلال الحرب العالمية الثانية في ظل ظروف لبناء الغواصات للنظام النازي.



وأوضحت الصحيفة، أن عزم الرئيس الألماني شتاينماير لرعايته هذا الأمر، جاء بعد طلب مرسل من عائلة شاول وغولدن للمساعدة في الضغط على حركة حماس لإعادة الجنود، الذين تحتجزهم المنظمة خلافاً لاتفاقية جنيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن شتاينماير على دراية جيدة بالموضوع، وأشار إلى أن مساهمة ألمانيا، يمكن أن تقدم على مستوى الاستخبارات، وخلف الكواليس، ووعد باستشارة رجال المخابرات الألمان، الذين توسطوا في الماضي بمعاملات إعادة الأسرى بين إسرائيل وحزب الله، وطلب الحصول على المواد المتعلقة بهذه المسألة.